В Забайкалье прокомментировали отказ от WhatsApp для учителей

В региональном министерстве образования пояснили, что отказ от иностранных мессенджеров носит рекомендательный характер

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Отказ от иностранных мессенджеров, в том числе от WhatsApp, для родительских чатов с учителями, о котором ранее заявляли в нескольких российских регионах, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.

"Никакого запрета или приказа нет, это все рекомендации Министерства просвещения России пользоваться отечественным продуктом", - сказали в Минобразования Забайкалья.

Ранее в нескольких регионах появились сообщения о том, что родители школьников переводятся на другое программное обеспечение и отказываются от школьных чатов в WhatsApp по решению региональных властей. В Дагестане и Северной Осетии учителей переводят на "Сферум". О подобном решении, принятом и в Свердловской области, сообщалось в нескольких Telegram-каналах.

В пресс-службе Минобразования Приморья ТАСС сообщили о рекомендации перевода чатов в приложение "Сферум". Речи о запрете иностранных мессенджеров там также нет. В Минобразования Сахалинской области заявили, что не запрещают использование чатов в WhatsApp и Telegram.

"Сферум" - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для общения учителей, школьников и их родителей, представленная в 2021 году. Разработкой платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и VK - "Цифровое образование" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. В 2022 году был запущен учебный профиль "Сферум" в "VK мессенджере".