Эксперт считает, что Цимлянское водохранилище обеспечит нормальное судоходство в 2023 году

Сбросной расход в Нижний Дон осуществляется в пределах нормального судоходного попуска, добавила начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" Людмила Волкова

ТАСС, 2 октября. Достаточный объем притока воды в Цимлянское водохранилище в 2023 году впервые за последние пять лет обеспечит нормальное судоходство и потребности водохозяйственников. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" Людмила Волкова.

"Объемы притока воды в Цимлянское водохранилище в этом году были достаточными, ситуация в бассейне реки Дон, в том числе - на Цимлянском водохранилище, нормальная. Средний уровень водохранилища на конец сентября - 34-35 м Балтийской системы (мБС) при отметке НПУ [нормальный подпорный уровень] - 36,00 мБС, максимальная отметка наполнения в этом году составила 35,77 мБС с 31 мая по 5 июня. Это впервые произошло с 2018 года, когда водохранилище было наполнено до отметки 35,91, это почти НПУ. Такая ситуация обеспечит нормальное судоходство до конца навигации и потребности всех участников водохозяйственного комплекса", - сказала Волкова.

Сбросной расход в Нижний Дон на сегодняшний день осуществляется в пределах нормального судоходного попуска. Приток воды в Цимлянское водохранилище сможет еще увеличиться за счет осенних дождей, добавила собеседница агентства.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдалось маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища. Уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий": на протяжении последних лет водохранилище наполнялось не более чем на треть. Проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области.