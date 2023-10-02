На Чукотке школу закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Вспышку зафиксировали в единственной школе поселка Эгвекинот

ТАСС, 2 октября. Карантин из-за вспышки кишечной инфекции ввели в единственной школе поселка Эгвекинот на Чукотке. Учреждение закрыли до 10 октября, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Дети переведены на дистанционное обучение до 10 октября из-за роста числа заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей и подростков. За месяц инфекция была выявлена у 30 учащихся, а также у двух сотрудников пищеблока был подтвержден ротавирус. Их временно отстранили от работы", - сообщили в ведомстве.

В окружном управлении Роспотребнадзора добавили, что в школе поселка Эгвекинот уже вводили карантин - с 14 по 20 сентября. По предварительным данным, госпитализация потребовалась троим заболевшим.