2 октября, 05:29

Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановили после непогоды

Самолет вылетел из Южно-Сахалинска в 15:42 2 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Самолет до Южно-Курильска (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) 2 октября вылетел из Южно-Сахалинска после суточной задержки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Самолет вылетел в 15:42 (07:42 мск)", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана на Кунашире с 1 октября аэропорт в Южно-Курильске не принимал и не выпускал воздушные суда. Сейчас там облачная погода, температура воздуха - плюс 19 градусов, осадков нет. 

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РоссияСахалинская область
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