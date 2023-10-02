В Минздраве сообщили, что поставка вакцин от полиомиелита в регионы идет по графику

Как уточнили в ведомстве, все необходимые объемы вакцин для профилактики заболевания законтрактованы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Все необходимые объемы вакцин от полиомиелита законтрактованы и поставляются по графику, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику", - говорится в сообщении.

В 2023 году ФКУ "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России заключил контракты на поставку двух препаратов, добавили в министерстве.

"Вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование "Бивакполио", в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год. Поставка в субъекты РФ осуществлена в полном объеме. Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование "Поливаксин", в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год. Поставка в субъекты РФ по первому этапу в количестве 850 тыс. доз осуществлена в полном объеме. Поставка в субъекты РФ по второму этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16 сентября по 15 декабря 2023 года", - пояснили в пресс-службе.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в некоторых регионах начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита.