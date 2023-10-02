2 октября, 07:00

Авиасообщение между югом и севером Сахалина задержали на сутки из-за непогоды

Рейс до Охи перенесли на утро 3 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Охой (самый северный город Сахалина) 2 октября перенесли на 3 октября из-за неблагоприятных погодных условий на севере острова, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта областного центра.

"Рейс перенесен по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

Самолет до Охи должен был вылететь из Южно-Сахалинска в 09:00 (01:00 мск). На территории аэропорта Охи идет дождь, дует сильный ветер. Из-за погоды вылет в течение дня постоянно задерживался. В итоге было принято решение перенести рейс на утро 3 октября. Информация о пассажирах пока не сообщается.

В Южно-Сахалинске весь день держится пасмурная погода. Температура воздуха в вечернее время - плюс 16 градусов. Все остальные рейсы выполняются по расписанию. 

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РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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