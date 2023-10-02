WSJ: большинство приемных отделений в США не могут оказать помощь детям

Как сообщило издание, многие врачи неотложной помощи не имеют достаточного опыта работы с детьми

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты приемных отделений большинства больниц США не в состоянии оказать качественную медицинскую помощь детям. Как сообщила газета The Wall Street Journal, после получения результатов неутешительной статистики о детской смертности в приемном покое многие из них ничего не сделали для решения проблемы.

Согласно данным издания, сотни детей в США ежегодно умирают или получают увечье после обращений в отделения первой помощи. Указывается, что лишь 14% из них прошли сертификацию, позволяющую оказывать качественную помощь несовершеннолетним.

Газета подчеркивает, что многие врачи неотложной помощи не имеют достаточного опыта работы с детьми, чтобы "выявить опасные для жизни заболевания, скрытые под обычными симптомами", некоторые из них "по умолчанию используют дозы лекарств и протоколы, предназначенные для взрослых". Отмечается, что государство ранее финансировало проверку готовности приемных отделений больниц оказать помощь маленьким пациентам, однако результаты проверок не разглашаются. Известно при этом, что в 25 штатах навыки работы с детьми у врачей неотложной помощи не проверяются вовсе.

По информации газеты, федеральное финансирование штатов на улучшение неотложной помощи детям составляет примерно $190 тыс. на каждый штат в год. При этом указывается, что ситуация не меняется, так как лечение взрослых приносит медицинским учреждениям больший доход.