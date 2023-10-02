Духовный лидер Ирана помиловал или смягчил приговоры для более чем 2,2 тыс. заключенных

Как сообщило агентство Tasnim, решение было принято в связи с днем рождения пророка Мухаммеда и наступающим днем рождения шестого шиитского имама

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи согласился помиловать и смягчить наказания для 2 284 человек, находящихся в местах лишения свободы. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, решение об амнистии и смягчении приговоров было принято в связи с днем рождения пророка Мухаммеда (в 2023 году отмечался 26 сентября) и наступающим днем рождения шестого шиитского имама из числа 12 - Джафара ас-Садика. Информации о точном числе амнистированных и тех, кому смягчили приговор, агентство не привело.

Письмо аятолле Хаменеи с просьбой о помиловании и уменьшении тюремных сроков направил ранее глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

День рождения пророка Мухаммеда является третьей по важности датой в исламе после Курбан-байрама (праздник жертвоприношения) и Ураза-байрама (праздник разговения по окончании поста в месяц рамадан), его отмечают в 12-й день третьего месяца (раби аль-авваль) лунного исламского календаря. День рождения почитаемого в шиитской среде Джафара ас-Садика отмечают в 17-й день месяца раби аль-авваль, что в 2023 году соответствует 2 октября по григорианскому календарю.