В Минздраве назвали странной инициативу расширить стимулирующие выплаты на частные клиники

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов напомнил, что выплаты предоставляются медработникам только государственных и муниципальных медорганизаций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Предложение расширить стимулирующие выплаты на медицинских работников, оказывающих в частных клиниках услуги по программе ОМС, выглядит несколько странно. Такое мнение ТАСС высказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила о письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем организация просит правительство распространить стимулирующие выплаты на медицинских работников, оказывающих в негосударственных клиниках услуги по программе ОМС.

Кузнецов напомнил, что выплаты предоставляются медработникам только государственных и муниципальных медорганизаций. По его словам, их ввели, чтобы повысить привлекательность государственной системы здравоохранения как работодателя.

"Работа государственных медицинских организаций направлена на профилактику заболеваний, лечение и укрепление здоровья населения, оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования, реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Частные медицинские организации, в том числе участвующие в оказании медицинской помощи в системе ОМС, осуществляют свою деятельность с целью извлечения прибыли, а также зачастую предоставляют гражданам лишь ограниченный спектр наиболее прибыльных медицинских услуг по решению их учредителей. В этой связи предложение ВСП выглядит несколько странно", - сказал Кузнецов.