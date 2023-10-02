Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

По данным епархии, "организатором захвата является чиновник Черновицкой областной военной администрации Николай Гергелюк"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции захватили храм архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Молодые люди вместе с полицией встали у входа в церковь и не допускали прихожан, давая возможность сторонникам ПЦУ совершать преступление - ломать двери храма, проникнуть в него и осквернить", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным епархии, "организатором захвата является чиновник Черновицкой областной военной администрации Николай Гергелюк".

Отмечается, что инцидент имел место 28 сентября.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.