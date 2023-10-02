Более 2,5 тыс. человек записались в "Московское долголетие" через онлайн-сервис

Самому старшему записавшемуся на портале 87 лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей столицы присоединились к "Московскому долголетию" с помощью запущенного в июне специального онлайн-сервиса. Об этом сообщается на сайте мэра столицы, где размещен ресурс для записи в проект.

"В июне 2023 года на портале mos.ru появился новый электронный сервис, благодаря которому уже более 2,5 тыс. человек дистанционно подали заявки и записались в проект "Московское долголетие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самому старшему записавшемуся на портале 87 лет. С помощью сервиса участники проекта могут выбрать направление или группу, наиболее подходящую по времени, месту и формату, а затем приступить к занятиям.

Тем, кто только решил присоединиться к проекту, сначала нужно подать заявку онлайн. Для этого нужна стандартная или полная учетная запись на сайте мэра. После проверки данных заявителя зачислят в проект, а пока она идет, можно начать посещать занятия. Сейчас в проекте открыто более 13 тыс. групп по 40 направлениям активностей, в числе которых спорт, образование и творчество. Записаться на занятия проекта "Московское долголетие" можно также в районных отделах долголетия и центрах госуслуг.