Пострадавшие во время пожара в жилом доме Тобольска получат выплаты

Из дома расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних, 14 человек поселили в хостеле

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Жители дома, пострадавшие после пожара в многоквартирном доме в Тобольска, произошедшем из-за взрыва газа, смогут получить выплаты. Центр социального обслуживания населения оказывает помощь в получении выплат, а также сборе вещей и психологической поддержке, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату, необходимы паспорт и свидетельства рождения детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ. <…> Психологическая помощь, выплаты, сбор вещей первой необходимости для пострадавших осуществляется Центром социального обслуживания населения", - написал он.

Также он отметил, что на данный момент из дома расселено 149 человек, из них 28 несовершеннолетних, 14 человек поселили в хостеле. Специалисты ведут работы по оценке угрозы и рисков обрушения на месте происшествия и решают вопрос доступа в подъезды и квартиры. У дома дежурят сотрудники полиции для предотвращения мародерства и сопровождения жильцов в квартиры.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Тюменской области, в многоквартирном доме в Тобольске произошел взрыв газа с последующим горением. Загорелась кровля дома на площади 800 кв. м. По данным регионального департамента здравоохранения, три человека госпитализированы в областную больницу №3, один человек находится в тяжелом состоянии, еще двое - в удовлетворительном.