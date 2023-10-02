Путин поздравил студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования

Как отметил президент, востребованность рабочих специальностей на рынке труда растет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил студентов, преподавателей, мастеров-наставников средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования, отметив рост востребованности на рынке труда рабочих специальностей.

"Отрадно, что в последние годы престиж рабочих специальностей, их востребованность на рынке труда растут. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию средних специальных учебных заведений, совершенствование стандартов подготовки квалифицированных кадров. И конечно, многое делается для того, чтобы выстроить тесную связь между образовательными программами и потребностями реального сектора отечественной экономики", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил важность поддержания эффективности системы среднего профессионального образования, ориентированной на достижение целей национального развития. Студенты колледжей и техникумов должны быть уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, принести пользу стране, считает Путин. Он поблагодарил педагогов, наставников и всех, кто делится с ребятами своими знаниями, опытом и уделяет внимание духовно-нравственному, патриотическому воспитанию студентов. Президент пожелал студентам и преподавателям успехов в осуществлении намеченных планов и всего самого доброго.

День среднего профессионального образования установил президент РФ Владимир Путин указом от 25 июля 2022 года для развития и популяризации среднего профессионального образования.

26 сентября 2023 года директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин сообщил, что система СПО объединяет почти 3,5 тыс. образовательных организаций, 200 тыс. работников и 3,7 млн студентов.