В Москве с начала года провели более 2 млн анализов качества воды

Ежедневно мегаполис потребляет около 2,8 млн куб. м воды

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты за девять месяцев текущего года провели более 2 млн исследований качества водопроводной воды в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за январь-сентябрь 2023 года было проведено свыше 2 млн различных исследований", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что ежедневно мегаполис потребляет около 2,8 млн куб. м воды, в столице проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Пробы воды берут в более чем 250 точках, начиная от водохранилищ. "Кроме лабораторного контроля, воду проверяем с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети", - значится в сообщении.

Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки. С 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, выросло на 30%, число контролируемых параметров - на 45%, уточнили в комплексе городского хозяйства.