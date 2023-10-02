Мишустин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

По словам премьер-министра, в руках учителей находится будущее страны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Стремительное развитие цифровой сферы требует от преподавателей особых компетенций, государство уделяет их подготовке пристальное внимание, отмечается в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по случаю Дня среднего профессионального образования.

"Учреждение этого праздника и объявление в нашей стране Года педагога и наставника показывает, насколько пристальное внимание государство уделяет подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, показывает, как это важно для страны. Стремительное развитие цифровой экономики, умение справляться с серьезными вызовами, обеспечивать технологическую независимость государства - все это требует особых компетенций", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер обратил внимание, что система среднего профессионального образования совершенствуется, также проводится активная работа по реализации проекта "Профессионалитет", инициированного президентом. "В регионах открываются современные производственные кластеры, охватывающие разные отрасли, - от атомной промышленности, металлургии до машиностроения, фармацевтики и IT-индустрии. Тесное сотрудничество колледжей с работодателями позволяет определять наиболее востребованные профессии, формировать учебные программы и планы, оснащать специальным оборудованием колледжи, а выпускникам - успешно трудоустроиться", - указал он.

Как подчеркнул Мишустин, главной целью системы среднего профессионального образования является помощь молодым людям в поиске их места в жизни, реализации талантов и способностей, овладении будущей специальностью. В связи с этим он отметил актуальность слов русского педагога Константина Ушинского: "Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю душу, то счастье само вас отыщет".

Обращаясь к педагогам и мастерам, премьер указал, что в их руках, без преувеличения, находится будущее страны, так как "совсем скоро выпускники колледжей и техникумов будут решать серьезные задачи, трудиться в различных отраслях, развивать экономику и социальную сферу". Мишустин пожелал педагогическим коллективам новых успехов, а студентам и выпускникам - удачи во всех начинаниях.

День среднего профессионального образования установили указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 года.