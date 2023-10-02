В Приамурье подняли допустимый возраст нахождения детей у воды без взрослых до 16 лет

Это связано с увеличением количества погибших несовершеннолетних на водоемах в летнем сезоне 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 октября. /ТАСС/. Допустимый возраст нахождения несовершеннолетних у воды с 14 до 16 лет подняли в Амурской области из-за увеличения количества погибших детей на водоемах в летнем сезоне 2023 года. Соответствующие изменения в законе приняли депутаты Законодательного собрания Амурской области во втором чтении, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Законом увеличен возраст, до достижения которого не допускается нахождение детей на водных объектах общего пользования, не отнесенных органами местного самоуправления к местам массового отдыха населения, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, с 14 до 16 лет. Это было связано с увеличением в этом году количества погибших детей на водоемах в возрасте от 14 до 16 лет", - сказали в надзорном органе.

Уточняется, что погибших детей такой возрастной категории в 2022 году не зарегистрировано. Всего с начала летнего сезона было зафиксировано восемь случаев гибели несовершеннолетних на водоемах, что на 50% больше аналогичного периода 2022 года.

Закон Амурской области об ограничениях нахождения детей до 14 лет вступил в силу в июне 2020 года.