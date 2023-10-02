На Алтае в архиве университета обнаружили неизвестные факты из биографии Шукшина

Сотрудники Алтайского государственного аграрного университета наткнулись в архиве на личное дело Андрея Леонтьевича Шукшина - родного дяди Василия Шукшина, младшего брата его отца, репрессированного в 1933 году, сообщила пресс-служба АГАУ

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Неизвестные до сегодняшнего дня факты о жизни выдающегося отечественного писателя, кинорежиссера и актера Василия Шукшина обнаружили в архиве Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Новые факты из биографии Василия Шукшина накануне дня его памяти обнаружили сотрудники Алтайского государственного аграрного университета. <...> Просматривая личные дела выпускников АСХИ-АГАУ, сотрудники вуза наткнулись на личное дело Андрея Леонтьевича Шукшина - родного дяди Василия Шукшина, младшего брата его отца, репрессированного в 1933 году", - рассказали в пресс-службе.

Племянника и дядю связывали тесные отношения. Разница в возрасте в восемь лет делала их скорее дружескими. Они встречались ежегодно, даже в Москве. Позже дядя стал прообразом персонажа в рассказе Шукшина "И разыгрались же кони в поле".

Открытие позволяет предположить, что Василий и Андрей Шукшины встречались в Барнауле. В фондах Всероссийского музея-заповедника В. М. Шукшина в Сростках сохранилось и совместное фото дяди и племянника периода 50-х годов. Андрей Шукшин обучался в университете с 1962 по 1968 год. Ученые вуза полагают, что племянник и дядя могли встретиться в корпусе учебного заведения как минимум два раза.

"На карте нашего города может появиться еще одна локация, связанная с биографией В. М. Шукшина", - цитирует пресс-служба редактора девятитомного собрания сочинений В. М. Шукшина, помощника ректора АГАУ по связям с общественностью Дмитрий Марьина.