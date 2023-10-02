Три рейса из Стамбула в Москву отменили из-за непогоды

По данным газеты Hurriyet, причина в непрекращающихся ливнях

АНКАРА, 2 октября. /ТАСС/. Не менее 19 международных рейсов, включая три из Турции в Россию, отменили в понедельник в аэропорту Стамбула. Как сообщает газета Hurriyet, это произошло из-за проливных дождей, продолжающихся несколько дней.

Согласно данным по рейсам на официальном сайте воздушной гавани, на понедельник отменили вылет борта авиакомпании Red Wings в аэропорт Домодедово, намеченный на 13:00 мск. Также отмененили рейс авиакомпании "Азимут", который должен был отправиться в аэропорт Внуково в 14:30 мск, и рейс Red Wings в аэропорт в Жуковский в 15:15 мск.