В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Возможен подъем воды в реках и сход селей малого объема

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ингушетии 2-4 октября из-за ожидающихся ливней, града и сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В период 12-14 часов и до конца суток 2 октября, в течение суток 3 и 4 октября местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Возможен подъем воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.