Главный педиатр Москвы назвал вакцинацию самой эффективной защитой от гриппа у детей

Исмаил Османов также добавил, что после нетяжелых респираторных инфекций делать прививку можно сразу после выздоровления

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самой эффективной защитой от гриппа у детей является вакцинация, после нетяжелых респираторных инфекций делать прививку можно сразу после выздоровления. Об этом сообщил ТАСС главный педиатр Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"Вакцины против вируса гриппа не только эффективны и безопасны, но и ежегодно обновляются с учетом особенностей предстоящих эпидемий и рекомендуются к применению даже у самых маленьких детей, начиная с 6-месячного возраста. Вакцинация сводит к минимуму возможность заражения гриппом и дает гарантию по отсутствию его осложнений. <...> После нетяжелых респираторных инфекций вакцинироваться можно сразу после выздоровления", - сказал Османов.

По его словам, в образовательных организациях вакцинация проводится организованно и абсолютно бесплатно с учетом всех требований по безопасности. Вакцинации от гриппа в Москве хорошо организована, поэтому родителям сейчас нет необходимости брать выходной день, отпрашиваться с работы и посещать поликлинику для вакцинации. Специальная подготовка к вакцинации не требуется. Главное условие - ребенок должен быть здоров на момент постановки вакцины, то есть не должен иметь признаки острого заболевания или обострения хронических заболеваний.

В обязательном порядке перед постановкой вакцины ребенка осматривает медработник, а после медицинский персонал следит за состоянием ребенка еще некоторое время. Кабинеты образовательных учреждений, где организуется вакцинация, полностью отвечают всем требованиям безопасности. Все вакцины, применяемые для иммунизации детей, эффективны, безопасны и хорошо переносятся, подчеркнул врач.

"Следует отметить, что дети раннего возраста подвержены высокому риску летального исхода от осложнений гриппа. Каждый десятый случай гриппа среди детей имеет осложненное течение. При заболевании гриппом у детей довольно быстро появляются признаки нарушений в работе центральной нервной системы: вялость, отказ от еды или рвота на высоте лихорадки, нарушение сна, головная боль, головокружение, боль в глазах, светобоязнь, слезотечение, ломота в суставах, мышцах и костях, головокружение. У детей раннего возраста нередки случаи угнетения сознания и судорог на фоне лихорадки", - пояснил Османов.

Он добавил, что грипп вызывает изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Отмечаются цианоз губ и слизистых оболочек, носовые кровотечения, кровоизлияния в конъюнктиву глаз. Для детей раннего возраста характерно поражение всех отделов дыхательных путей, что в совокупности с несовершенством регуляторных механизмов создает условия для раннего появления дыхательной недостаточности и развитию пневмонии, синуситов, отитов.