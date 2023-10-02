Мишустин поздравил сотрудников НМИЦ ТПМ с 75-летием организации

Как отметил премьер-министр РФ, история центра создавалась выдающимися врачами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" (ФГБУ "НМИЦ ТПМ") является крупнейшим многопрофильным научным и лечебно-диагностическим комплексом, его история создавалась выдающимися врачами, отмечается в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина по случаю 75-летия этой организации.

"История вашего уникального учреждения создавалась выдающимися врачами, известными учеными. <...> Сегодня центр - крупнейший многопрофильный научный и лечебно-диагностический комплекс, приоритетными направлениями фундаментальных исследований и клинической работы которого являются эпидемиология хронических неинфекционных заболеваний, развитие персонализированной медицины, вопросы в области демографии и укрепления общественного здоровья", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что благодаря работе центра терапии разрабатываются и внедряются в практику новые профилактические программы, которые эффективно применяются по всей стране, ведется образовательная деятельность и методическая поддержка медицинских организаций субъектов РФ.

Мишустин подчеркнул, что традиции и особый подход к лечению, заложенные Александром Мясниковым, сохранили и продолжили Евгений Чазов, Рафаэль Оганов, Сергей Бойцов, Оксана Драпкина. Он также добавил, что современное оборудование, квалифицированный кадровый состав позволяют оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь тысячам пациентов.

Обращаясь к коллективу центра терапии и профилактической медицины, премьер указал, что каждый из них ежедневно берет на себя колоссальную ответственность, спасает жизни и дарит надежду на выздоровление, вносит огромный вклад в решение актуальных задач, стоящих перед отечественной наукой и здравоохранением. Он также поблагодарил работников за самоотверженный труд, преданность своему призванию, чуткое отношение и искреннее стремление помочь. Мишустин пожелал коллективу дальнейших профессиональных достижений, крепкого здоровья и всего наилучшего.