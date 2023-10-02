В российские колледжи в 2023 году поступили 1,2 млн человек

По словам вице-премьера, в стране насчитывается более 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются свыше 3,7 млн студентов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Популярность среднего профессионального образования (СПО) в России растет, в 2023 году в колледжи поступили 1,2 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО, достигло 1,2 миллиона. Более 60% учащихся девятых классов выбирают обучение в колледжах", - сказала она в видеоприветствии участников Всероссийского конкурса "Мастер года".

Вице-премьер напомнила, что сейчас в России насчитывается свыше 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются более 3,7 млн студентов почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. Педагогический состав колледжей, как отметила вице-премьер, насчитывает почти 200 тыс. человек. "Выпускники СПО всегда востребованы на рынке труда - их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%", - добавила Голикова.

Вице-премьер выразила уверенность, что к 2028 году система профессионального образования обеспечит выход на производство более 1 млн специалистов приоритетных отраслей в соответствии с поручением президента РФ.