В Москве для школьников открыли запись на программы морской направленности

Школьники смогут изучать историю отечественного флота, морское дело, заниматься парусным спортом, греблей на шлюпках, робототехникой, судомоделированием, физкультурой и творчеством

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Запись на 20 образовательных программ морской направленности в центре имени Петра Великого открылась для московских школьников, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Морском центре имени Петра Великого с 1 октября стартовала запись на кружки в новом учебном году. Московские школьники смогут изучать историю отечественного флота, морское дело, заниматься парусным спортом, греблей на шлюпках, робототехникой, судомоделированием, физкультурой и творчеством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программу смогут проходить дети от 7 до 18 лет. Например, при обучении яхтингу дети учатся ходить на шлюпках и под парусом. В период навигации, с апреля по октябрь, проходят практические занятия на воде, в остальное время юные моряки изучают историю отечественного флота, флажный семафор, строение и снаряжение шлюпок и швертботов, тренируются на симуляторе управления судном и вяжут морские узлы. Воспитанники центра регулярно участвуют в регатах, спортивных соревнованиях и показывают высокие результаты. А с 2023 года школьники могут получить спортивные разряды по судомоделированию, яхтингу, гребному спорту и морскому многоборью - командному состязанию, состоящему из пяти дисциплин: плавания, гонок на парусных судах, стрельбы из пневматического оружия, бега, гребли на шлюпках Ял-6.