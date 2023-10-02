В Белоруссии заявили, что страну посетили более 725 тыс. жителей Евросоюза без виз

Государственный пограничный комитет сообщил, что из них 456 тыс. граждан Литвы

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Более 725 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 725 933 иностранца: 456 008 граждан Литвы, 166 179 граждан и 50 893 негражданина Латвии, а также 52 853 гражданина Польши", - говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала 2023 года Белоруссию без виз посетили более 340 тыс. иностранцев, в том числе 207 745 граждан Литвы, 78 045 граждан и 24 014 неграждан Латвии, а также 31 143 гражданина Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2023 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года, затем он был продлен для жителей этих стран и Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.