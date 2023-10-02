Драгоценности от Cartier на 3 млн рублей украли из квартиры блогера Дианы Трошиной

Блогер допускает, что украсть драгоценности мог кто-то из рабочих или прислуги

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления блогера-искусствоведа Дианы Трошиной о краже из ее квартиры в Москве украшений Cartier на 3,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию с заявлением о краже обратилась блогер-искусствовед Диана Трошина. Она сообщила, что неизвестные из ее квартиры на 2-й Черногрязской улице украли золотое колье с бриллиантами, два золотых браслета и серьги из белого золота от Cartier", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба может составлять порядка 3,1 млн рублей. Заявительница допускает, что украсть драгоценности мог кто-то из рабочих или прислуги. "В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавил представитель правоохранительных органов.

Диана Трошина искусствовед, автор и ведущая серии видеолекций проекта Darty Di.