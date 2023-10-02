ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 за 28 дней в трех регионах

Речь идет о Восточном Средиземноморье, Европе и Америке

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 685 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 28 августа по 24 сентября, более 1,9 тыс. умерли. В целом в мире заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущими четырьмя неделями на 55%, а смертность на 34%. Вместе с тем рост заболеваемости зарегистрирован в Восточном Средиземноморье - на 53%, Европе - на 19% и Америке - на 3%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели выявили 685 162 случая заражения и 1 950 летальных исходов, что соответственно на 55% и на 34% меньше, чем за период с 31 июля по 27 августа.

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Восточном Средиземноморье число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 53%, смертность увеличилась на 88%. В Европе зафиксирован рост заболеваемости на 19%, тогда как смертность уменьшилась на 54%. В Американском регионе заболеваемость выросла на 3%, а смертность снизилась на 58%. В Юго-Восточной Азии и Африке с 28 августа по 24 сентября число зарегистрированных летальных исходов увеличилось соответственно на 111% и 33%. Вместе с тем заболеваемость за тот же период в этих регионах снизилась соответственно на 23% и 92%.

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея - 392 073. Далее следуют Италия (60 885), Великобритания (29 959), Россия (28 441) и Мексика (26 746). В Австралии зарегистрировано больше всего умерших - 734. Далее идут Италия (232), Республика Корея (122), Мексика (106) и Индия (103).

За четыре недели в ВОЗ поступили сообщения о новых случаях заболевания ковидом из 96 стран, о летальных исходах из 37 стран. Как отмечается в информационном бюллетене, тенденцию к общему снижению в мире заболеваемости и смертности следует оценивать "с осторожностью ввиду уменьшения тестирования [на ковид] и секвенирования". Кроме того, многие страны предоставляют информацию "с задержкой", констатировали в ВОЗ.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 27 сентября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 770 875 433 случая заражения коронавирусом и 6 959 316 летальных исходов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.