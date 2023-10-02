В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение до 4 октября

В регионе прогнозируют сильные дожди

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии до 4 октября из-за ливней и града. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 2-4 октября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема.