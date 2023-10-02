Собянин: в Москве территорию у 11 станций МЦД благоустроят до конца года

По словам мэра, особое внимание будет уделено созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории вблизи 11 станций Московских центральных диаметров (МЦД) завершат в столице до конца текущего года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"К концу года благоустроим территории около 11 станций МЦД. Возле большинства из них уже закончили основные работы. Воздушные линии убрали под землю, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари. Сейчас подключаем освещение, светофоры и остановки с зарядными слотами. Скоро высадим деревья", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что особое внимание будет уделено созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом.

Как поясняется на сайте мэра столицы, речь идет о благоустройстве территорий у станций Внуково, Кокошкино, Крекшино, Минская, Очаково, Переделкино, Поклонная, Санино (МЦД-4), Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград - Крюково (МЦД-3). Общая площадь территории, на которой будут проведены работы, превышает 114 га.

На пути от жилых кварталов до станций делают удобные тротуары, обновляют асфальт, прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают современные опоры освещения, размещают лавочки, навигационные стелы, велопарковки и урны, а также разбивают газон и цветники.