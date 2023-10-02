Несколько автотрасс Болгарии перекрыто из-за протестов энергетиков и шахтеров

Участники акций протеста выражают недовольство планами властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты

СОФИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Автомагистраль "Фракия", соединяющая Софию с Бургасом, автомагистраль "Струма" и несколько других важных дорог страны перекрыты из-за акции протеста энергетиков и шахтеров.

Как сообщает телеканал BTV, полицейские кордоны, пытавшиеся помешать блокаде "Струмы", не смогли остановить протестующих, и они перекрыли автомобильную магистраль, вынуждая водителей искать объездные пути. Четвертый день в районе города Стара-Загора блокирована "Фракия".

Участники акций протеста выражают недовольство планами властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты, что, по оценке профсоюзных объединений, может привести к увольнению около 100 тыс. человек. Протестующие требуют продлить сроки эксплуатации ТЭЦ на полной мощности минимум до 2030 года и провести широкое обсуждение планов их закрытия. От участия в переговорах в правительственных кабинетах, куда лидеры протеста были приглашены премьер-министром Николаем Денковым, протестующие отказались, требуя, чтобы представители власти сами пришли к ним.

"Необходимо провести разговор, но не через мегафоны, а за столом, за которым соберутся все заинтересованные стороны", - сказал Денков, когда запланированная на воскресенье встреча была сорвана.

Ранее правительство Болгарии на срочном заседании утвердило планы энергетического перехода регионов с целью успеть направить их в Еврокомиссию до конца сентября и получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий. Как утверждают власти, требование протестующих выполнено, а полное закрытие угольного производства и ТЭЦ планируется к 2038 году. Правительство обещало тем, кто пожелает уволиться из отрасли, компенсацию в размере 36 месячных окладов, около 140-150 тыс. левов (около €70-75 тыс.).