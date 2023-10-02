В Новосибирске ввели режим "черного неба" до 4 октября

Объявлена I степень опасности

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе (так называемый режим "черного неба") ожидаются в Новосибирске до вечера 4 октября. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

"В период с 18:00 2 октября до 18:00 4 октября на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере города I степени опасности", - сообщили в гидрометцентре.

Скорость ветра в этот период в городе не будет превышать два-семь метров в секунду. Погода ожидается без осадков. По ночам температура воздуха снизится до минус одного - плюс одного градуса Цельсия, днем 3 октября температура не превысит плюс 12 - плюс 14, а 4 октября - плюс 13 - плюс 15 градусов.