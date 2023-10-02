В музее "Слово" на ВДНХ пройдут образовательные мероприятия

Гостям расскажут о дислексии, также можно поучаствовать в мастер-классе по скорописи и послушать фольклорные мелодии разных регионов России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Образовательные мероприятия, включающие экскурсии, мастер-классы и концерты, пройдут в Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ в Москве с 3 по 8 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 3 по 8 октября в Музее славянской письменности "Слово" пройдут образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут о дислексии, также можно поучаствовать в мастер-классе по скорописи и послушать фольклорные мелодии разных регионов России", - говорится в сообщении.

В частности, 3 октября пройдет экскурсия для маломобильных посетителей, на которой модно будет узнать о первых алфавитах: кириллице и глаголице, о древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. А 8 октября кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Московского городского педагогического университета Ольга Величенкова расскажет, что такое дислексия, как обеспечить ребенку с особенностями восприятия качественное образование. В этот же день в рамках музыкально-образовательного проекта "Проще простого" для гостей прозвучат лирические, календарные, хороводные, свадебные и игровые песни Тульской, Тверской, Рязанской, Курской, Смоленской, Белгородской областей России, наигрыши на редких народных инструментах и инструментальные импровизации.