В школах Забайкалья планируют сократить ставки завучей

Изменение коснется 295 сотрудников

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Ставки заместителей директоров сократят в школах Забайкальского края, в каждой из которых обучаются менее 200 учеников. Изменение коснется 295 завучей, сообщила журналистам исполняющая обязанности министра образования региона Марина Секержитская.

Новое постановление правительства Забайкальского края, в котором изменили перечень штатных единиц руководителей школ, опубликовали 15 сентября. В нем сообщается, что в малокомплектных школах больше нет ставки замдиректора, в школах с числом учеников от 200 до 270 разрешили полставки на эту должность. В более крупных учреждениях количество ставок рассчитывается в зависимости от количества учеников.

"У нас перерасход идет по территории Забайкальского края по административно-управленческому персоналу (АУП). Если мы берем примерно такое же количество образовательных организаций по Бурятии или Дальнему Востоку, то у нас самое большое количество АУП в школах. Есть показатели эффективности деятельности, которые мы не выполняем. <…> Сейчас у нас 295 ставок завучей в школах, которые попадают под действие этого постановления", - сказала Секержитская.

По ее данным, из указанного числа заместителей директоров 127 являются учителями, которые совмещают должности. Оставшиеся 168 человек работают на полной административной ставке. Что делать с этими сотрудниками, будут решать индивидуально с каждой школой. В образовательных учреждениях могут быть созданы ставки педагогов-наставников, на которых ляжет административная работа. Также могут появиться выплаты для учителей за выполнение дополнительных функций.

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев в своем Telegram-канале критически высказался о происходящем. Он заявил, что большинство сельских школ останутся без завучей. Вся нагрузка по учебной, воспитательной работе, организационным моментам и обеспечению безопасности ляжет на директоров школ. А в селах из-за нехватки учителей им также приходится проводить занятия.

Депутат считает, что подобное решение негативно отразится не только на образовательном процессе, но и на демографической ситуации в регионе. По его мнению, молодые семьи не захотят жить в селах, в которых нормально не работают школы.