Дети арестованного Рубена Варданяна обратились к мировым лидерам с просьбой о помощи

Они заявили, что не могут получить сведения о состоянии отца

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Дети арестованного азербайджанскими властями бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили, что не могут получить сведения о состоянии их отца.

"Мы, четверо детей Рубена Варданяна, обращаемся к мировым лидерам, правозащитникам и средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении нашего отца из незаконного заключения на территории Азербайджана. С тех пор как он был задержан, у нас нет возможности связаться с ним и узнать о его состоянии. Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Варданяна.

В заявлении родственники отметили, что не хотят, чтобы Варданян "стал очередной жертвой политического конфликта в регионе". "Его миссией всегда было снизить напряженность этого конфликта и найти мирное решение. Риск, что он больше никогда не вернется к нам и мы его больше не увидим, растет с каждым днем. Мы призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность", - подчеркнуто в заявлении.

Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в город Горис (Сюникская область). Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром непризнанной НКР в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года. В сентябре прошлого года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.