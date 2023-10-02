Минздрав РФ: новая система оплаты труда медиков конкретизирует методику расчета

Систему планируют внедрить в пилотном режиме в 2025 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новая система оплаты труда медработников, которую планируют внедрить в пилотном режиме в 2025 году, конкретизирует состав групп должностей медиков, методику расчета и структуру заработной платы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В понедельник издание "Известия" сообщило, что медицинские работники в регионах жалуются на падение дохода, - это происходит за счет урезания стимулирующих выплат.

"Согласно постановлению правительства РФ от 1 июня 2021 года №847, была разработана новая модель оплаты труда медицинских работников, пилотный проект по внедрению которой будет запущен в 2025 году. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о пилотном проекте по переходу на новую систему оплаты труда (НСОТ) медиков, которая предполагает под собой введение единого порядка формирования должностных окладов, единых для всех регионов перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также условий их установления. Планируется, что новая система конкретизирует состав групп должностей медицинских работников, методику расчета и структуру зарплаты", - говорится в сообщении.

До момента перехода на новую систему оплаты труда кабмин установил специальные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей ежемесячно. Они, как напомнили в пресс-службе Минздрава, полагаются медицинским работникам первичного звена и скорой помощи в качестве дополнительной государственной поддержки.

В пресс-службе уточнили, что Российская трехсторонняя комиссия разработала единые рекомендации для регионов. В соответствии с ними, субъекты РФ совершенствуют местные системы оплаты труда медиков, в том числе в части соотношения зарплаты руководителей и сотрудников учреждений.