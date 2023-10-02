Хуснуллин поздравил архитекторов с их профессиональным праздником

Вице-премьер РФ отметил, что от решений архитекторов зависят удобство городов и экономика регионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пожелал архитекторам России в день их профессионального праздника реализации замыслов и удовлетворения от работы. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Вы формируете облик населенных пунктов и городскую среду, в которой все мы живем. Вкладываете свои знания и труд в создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха людей. От ваших решений зависят удобство и комфорт городов, экономика регионов. А результаты вашей работы остаются в веках", - написал Хуснуллин.

Он поблагодарил архитекторов за работу и отметил, что сейчас в РФ у них "есть большое поле для реализации своих идей", поскольку силами строительного комплекса по всей стране создаются сотни объектов.