Минэнерго Подмосковья рекомендовало округам начать отопительный сезон

В первую очередь подача тепла будет осуществлена в социальных объектах

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области рекомендовало городским округам региона начать отопительный сезон, в первую очередь подача тепла будет осуществлена в социальных объектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В связи с установившимися погодными условиями на территории Московской области и обращениями граждан, Министерство энергетики Московской области рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также рекомендовано муниципалитетам начать подачу тепла в многоквартирные дома в ближайшее время.

"В Подмосковье включают отопление по распоряжению главы городского округа, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение", - пояснили в министерстве.