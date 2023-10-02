Минэнерго Подмосковья рекомендовало округам начать отопительный сезон

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области рекомендовало городским округам региона начать отопительный сезон, в первую очередь подача тепла будет осуществлена в социальных объектах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В связи с установившимися погодными условиями на территории Московской области и обращениями граждан, Министерство энергетики Московской области рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что также рекомендовано муниципалитетам начать подачу тепла в многоквартирные дома в ближайшее время.
"В Подмосковье включают отопление по распоряжению главы городского округа, если среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее снижение", - пояснили в министерстве.