В Москве в первую неделю октября ожидается до минус 6 градусов

Также прогнозируется выпадение осадков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Температура в Москве в первую неделю октября опустится до минус 6 градусов, ожидается выпадение осадков и появление в воздухе снежинок, сообщается в Telegram-канале Татьяны Поздняковой ("Метеоновости").

"Это прогноз для центра Москвы. <...> На верхней границе приземного слоя воздуха (около 1,5 км над землей) в это время будет уже минус 5, минус 6 градусов. <...> А это значит, что если будут условия для выпадения осадков (а они будут!), то в воздухе появятся мелкие снежинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 по 9 октября будет холодно, даже у земли и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру.

"Но резину менять, конечно, пока рано. Тепло (относительное) еще вернется", - подчеркивается в публикации.