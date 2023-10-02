В Калининграде ожидается рекордное тепло

Синоптики также прогнозируют первые морозы в Мурманске на этой неделе

ТАСС, 2 октября. Небольшая волна тепла ожидается в начале этой недели на юге Северо-Западного федерального округа, в Калининграде во вторник возможен новый температурный рекорд. Затем температура начнет снижаться, в Мурманской области в пятницу днем уже будет минусовая температура, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Всю эту неделю будет крайне неустойчивая погода на Северо-Западе России, что связано с серией циклонов, больших и маленьких, которые будут поставлять порции атлантического воздуха. Южнее господствует антициклон и на этом стыке будет очень неустойчивая погода. Однако большую часть недели температурный режим будет выше климатической нормы. Более интенсивное похолодание, которое ожидает не только Северо-Запад, но и пройдет далеко на юг страны, будет начинаться с Кольского полуострова в пятницу, на остальной территории округа - в выходные", - рассказала ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге всю неделю дожди, кроме пятницы, в среду ветер усилится до 20 м/с. Во вторник прогнозируется плюс 15-17 градусов, в среду около плюс 15, в четверг плюс 12, плюс 14, в пятницу плюс 7, плюс 9 градусов тепла. В Петрозаводске плюс 11-13 во вторник и среду, дожди, затем дожди прекратятся, в четверг плюс 9-11 градусов, в пятницу - плюс 5, плюс 7.

По данным Мурманского Гидрометцентра, уже с понедельника на Кольском Заполярье ожидается дождь различной интенсивности, сильный порывистый ветер до 18 м/с на побережье Баренцева моря. 2 и 3 октября в селах Териберка и Ура-Губа Кольского района введено ограничение на выход маломерных судов. В течение недели ожидается понижение температуры воздуха, которая будет колебаться около нуля, не поднимаясь выше плюс 3-5 градусов. К выходным ночные заморозки доберутся и до дневных часов, когда столбик термометра будет показывать до минус 2 градусов. По данным "Фобоса", в пятницу вечером в Мурманске прогнозируется снегопад.

В Архангельской области, по данным Севгидромета, на этой неделе температура воздуха начнет постепенно понижаться: днем будет не выше +3, +8, в южных районах до +13 градусов. Ожидаются продолжительные дожди, в конце недели, начиная с северных районов, возможен первый снег. В Ненецком автономном округе дожди и туманы, ветер порывами до 22 м/с и не более плюс 6, плюс 11 градусов днем.

В Сыктывкаре тепло придет в среду и четверг, если во вторник 8-10 градусов тепла, то в середине недели воздух прогреется до плюс 12, плюс 13 градусов. Затем температура начнет понижаться и пятницу днем ожидается не более плюс 7-9. В Вологде во вторник плюс 11-13 с небольшими дождями, к среде потеплеет до плюс 15 с дождем и усилением ветра до 15-16 м/с. В четверг и пятницу дождливо, плюс 9-11, в субботу еще холоднее.

Из осени в лето

На один день почувствовать снова лето - такую возможность на начавшейся неделе предоставит погода жителям и гостям Калининградской области, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "По-настоящему летним теплом заявит о себе погода в регионе во вторник, воздух прогреется аж до 26 градусов. Ну а дальше в свои права прочно вступает осень с ее холодной и дождливой погодой", - рассказал сотрудник Гидрометцентра. Он уточнил, что практически все дни недели пройдут в сопровождении осадков в виде дождя, ветер, в основном северо-западного направления, будет достаточно сильным, 14-19 м/с. Со среды дневная температура резко упадет до 11-16 градусов тепла. По данным "Фобоса", во вторник ожидается температурный рекорд, который возможно перекроет предыдущий от 3 октября 1999 года, когда температура достигла плюс 22,5 градуса.

В Псковской области всю неделю дожди разной интенсивности и сильный ветер, который в пятницу сменит направление с юго-западного на северо-западный. Во вторник в столице региона плюс 15, плюс 17 градусов, в среду - около 15 градусов тепла, в четверг - плюс 10, плюс 12, в пятницу - 8-10 градусов выше нуля. В Великом Новгороде плюс 14-16 градусов во вторник и среду, в четверг плюс 12-14, в пятницу - 8-10 градусов с небольшими дождями.