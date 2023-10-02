В Иерусалиме более 50 тыс. человек приняли участие в церемонии у Стены плача

Там прошел иудейский праздник Суккот

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек приняли участие в церемонии "Биркат ха-Коаним" (Благословение Коэнов) у Стены плача в Иерусалиме во время иудейского праздника Суккот. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Более 50 тысяч человек приняли сегодня утром участие в "Биркат ха-Коаним" у Стены плача в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Благословение Коэнов считается крупнейшим еврейским богослужением, которое проходит дважды в год в один из будних дней длящихся неделю иудейских праздников Песах весной и Суккот осенью. Суккот в этом году отмечают в период с заката солнца 29 сентября по вечер 6 октября. Его первый и последний дни являются выходными, остальные считаются "полупраздничными". В один из таких дней проводится церемония "Биркат ха-Коаним".

Радио Kan отмечает, что в Иерусалиме для обеспечения безопасности во время церемонии "Биркат ха-Коаним" развернули дополнительные подразделения полиции, въезд транспорта в Старый город временно перекрыли. По данным газеты The Jerusalem post, полицейские задержали трех палестинцев в Старом городе за подстрекательство и неповиновение стражам порядка.