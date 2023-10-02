В Таиланде изучают вопрос продления безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней

Правительство королевства считает приоритетной целью развитие туристической отрасли, на которую приходится до 20% ВВП

БАНГКОК, 2 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министерство иностранных дел Таиланда рассматривает вопрос продления безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

"Должно быть решение. Мы задавали этот вопрос нашим коллегам из МИД Таиланда. Они подтвердили, что есть такая идея. Пока она не воплотилась в реальное решение. Я думаю, для наших туристов это, наверное, хорошо, поскольку 90 дней лучше, чем 30", - сказал он.

В МИД Таиланда ранее сообщили ТАСС, что королевство не исключает увеличения сроков безвизового пребывания для граждан ряда иностранных государств, в том числе России.

Правительство Таиланда считает приоритетной целью развитие туристической отрасли, на которую приходится до 20% ВВП. Ожидается, что в этом году страну посетят 28 млн иностранных туристов. Доходы сектора должны составить 2,4 трлн батов ($67 млрд), или 80% показателя 2019 года, когда они достигли пика.

Таиландский кабмин 13 сентября одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для них действует с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.

Россияне также могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней. Для более продолжительного пребывания в стране необходимо оформить визу. Граждане РФ занимают пятое место по числу посещений. Согласно последним статистическим данным, с начала этого года Таиланд принял 977 тыс. россиян.