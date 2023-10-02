Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов

Во время рабочей встречи президент также поинтересовался проблемой оползней в Моздокском районе

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе Республики Северная Осетия - Алания Сергею Меняйло разобраться с проблемой нехватки мест в детских садах. Речь об этом зашла во время рабочей встречи.

"Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока", - сказал Путин.

Говоря о различных болевых точках региона, президент также поинтересовался проблемой оползней в Моздокском районе. Кроме того, он обсудил с Меняйло тему развития туризма в Северной Осетии.

Глава региона проинформировал о реализации инвестпроекта строительства курорта Мамисон. "Хороший объект должен получиться", - заметил президент. "Там идет трассировка, строительство верхней станции и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024-2025 годов уже первый этап будет готов", - сообщил Меняйло. "Супер", - похвалил Путин.