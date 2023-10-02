На московских пасеках пройдут экскурсии и игры, посвященные пчелам

В частности, 4 октября в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" состоится квест "Пчеломания"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные подготовке пчел к зимовке, стартовали на природных территориях Москвы и в экоцентрах, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Каждого, кто готов и хочет не только проверить свои знания о пчелах или пополнить их, но и активно, весело и с пользой провести время, Мосприрода приглашает принять участие в бесплатном квесте "Пчелиная девятина". Квест, посвященный подготовке пчел к зимовке, будет проходить с 1 по 8 октября на природных территориях столицы и в экоцентрах. В эти дни участникам старше 6 лет предлагается посетить мероприятия, подготовленные специалистами Мосприроды на московских пасеках", - говорится в сообщении.

В частности, 3 октября в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" пройдет экскурсия "В мире пчел", на которой участники познакомятся с жизнью этих насекомых, узнают о том, как устроены пчелиная семья, сам улей, как распределяются роли в улье. А 4 октября в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" состоится квест "Пчеломания", на котором участники осмотрят демонстрационную пасеку и экспозицию пчеловодства "История бортничества на Руси", изготовят сувенир из вощины, сыграют в "пчелиные" и "цветочные" игры.