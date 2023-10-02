В Петербурге началось периодическое протапливание

В первую очередь, тепло подадут в детские, медицинские и социальные учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Периодическое протапливание началось в Санкт-Петербурге, в первую очередь, тепло подадут в детские, медицинские и социальные учреждения, сообщила пресс-служба администрации города.

"2 октября в Санкт Петербурге начинается периодическое протапливание. Подписано соответствующее распоряжение комитета по энергетике и инженерному обеспечению. <…> Теплоснабжающим предприятиям города предписано в первоочередном порядке начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты", - говорится в сообщении.

Постепенное включение источников теплоснабжения для циркуляции тепла в централизованной системе отопления началось в 12:00 мск.

Управляющим компаниям также предложено начать периодически протапливать жилые дома, если собственники не определили самостоятельно дату включения отопления.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в первой половине недели температура воздуха в городе +10…+15 градусов, а во второй половине будет похолодание: в ночь на 6 октября ожидается до +1…+6 градусов. К выходным дням ночью вероятны и первые отрицательные температуры. Дневная температура воздуха составит +4…+9 градусов.

Прошлый отопительный сезон 2022-2023 годов завершился 11 мая. Он длился 220 дней - на 25 меньше предыдущего. Общий объем инвестиций на подготовку к нему составил 59,4 млрд рублей. Благодаря программам модернизации систем теплоснабжения аварийность на магистральных и внутриквартальных сетях по сравнению с предыдущим сезоном снизилась на 15%. В жилом фонде количество нарушений уменьшилось на 24%. Также на 22% снизилось количество обращений граждан по вопросу отопления многоквартирных домов.