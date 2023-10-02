Во Франции приступили к вакцинации уток от гриппа птиц

До лета 2024 года фермеры при поддержке властей должны вакцинировать 64 млн уток

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Французские фермеры начали вакцинировать уток от высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) после того как за последние годы на территории республики из-за этого заболевания птицеводческим хозяйствам пришлось убить десятки миллионов птиц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Марк Фено в эфире радио France Bleu.

"Мы знаем, что эта вакцина снижает заразность и воздействие вируса на животных. Сочетание вакцины с мерами предосторожности, принимаемыми на фермах, должно позволить нам уменьшить присутствие вируса", - сказал он. Министр отправился с рабочей поездкой в департамент Ланды, где дал формальный старт компании по вакцинации пернатых.

По данным радиостанции, до лета 2024 года фермеры при поддержке властей должны вакцинировать 64 млн уток. Государство должно на 85% возместить расходы на эту процедуру, общая стоимость кампании оценивается в €100 млн.

Министерство сельского хозяйства на своем сайте 21 сентября опубликовало отчет, согласно которому с 7 июля на территории республики уровень риска по распространению ВГП снижен до "незначительного". С 1 августа 2022 года во Франции было зарегистрировано 402 вспышки ВГП среди домашней птицы (после 11 июля 2023 года не зафиксировано ни одной новой), при этом в 2021 и 2022 году власти фиксировали 1,3 тыс. вспышек распространения инфекции. В целях профилактики после обнаружения инфицированных птиц на фермах их владельцам предписывалось уничтожить все поголовье, из-за чего во Франции за последние годы было убито несколько десятков миллионов птиц, а экономический ущерб от таких мер исчисляется миллиардами евро.

Как отмечает Agence France-Presse, Франция является единственной страной в мире, где проводится вакцинация домашней птицы от ВГП. В то же время эта мера может закрыть доступ производителям мяса птицы и деликатеса фуа-гра доступ на внешние рынки. В качестве примера агентство приводит позицию Японии, которая до сих пор являлась главным зарубежным рынком сбыта фуа-гра за пределами ЕС: после решения Франции о вакцинации японские власти объявили о приостановке импорта продукции французских птицеводов из-за опасений "скрытого распространения" инфекции на фермах.