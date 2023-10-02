В Италии установилась аномально теплая погода

По информации La Repubblica, температура достигает около 30 градусов по Цельсию

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Аномально теплая для октября погода установилась на всей территории Апеннин с дневной температурой около 30 градусов по Цельсию даже в северных городах страны. Речь идет о рекордных показателях для октября, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на метеорологов.

По данным издания, в начале этой недели ожидаются пики до 33 градусов в Риме и во Флоренции, а также в некоторых районах на севере страны. Отмечается, что небольшое понижение температуры на севере Италии произойдет со среды, однако показатели все равно будут оставаться выше средних значений для этого периода.

Согласно оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в настоящий момент 2023 год является одним из самых жарких в Италии за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.