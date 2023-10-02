Суд взыскал с Mash 350 тыс. рублей по иску Крида из-за поста о неуплате налогов

Изначально певец требовал с Telegram-канала 1 млн рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы взыскал с телеграм-канала Mash 350 тыс. рублей по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия - Булаткин) из-за поста о его причастности к неуплате налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил частично удовлетворить иск Булаткина к телеграм-каналу Mash, признать сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретить их распространение и опровергнуть в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу, а также взыскать 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлину в размере 900 рублей", - сказали в пресс-службе. Изначально певец требовал с Telegram-канала 1 млн рублей.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для подачи иска послужил пост в телеграм-канале Mash от 29 апреля нынешнего года, в котором сказано, что Крид якобы попал в так называемый черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств.

Это уже второй иск Крида к Mash. Первый он подал в июне этого года. В нем он требует взыскать 4 млн рублей из-за новости о якобы получении певцом гонорара за участие в проекте "Разговоры о важном". В настоящий момент он рассматривается тем же Савеловским судом.