В Омск прибыли 10 рейсов, задержанных из-за тумана

Рейс "Уральских авиалиний" из Сочи прибыл с опозданием на час, "России" из Санкт-Петербурга - на три часа, рейсы авиакомпаний "Азимут", S7 и "Аэрофлот" из Минеральных Вод, Новосибирска и Москвы соответственно опоздали примерно на четыре часа

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Новосибирска - всего 10 рейсов, которые были задержаны из-за сильного тумана в Омске, прибыли в аэропорт назначения. Об этом сообщается на информационном табло на сайте аэропорта Омск Центральный.

Рейс "Уральских авиалиний" из Сочи прибыл с опозданием на час, "России" из Санкт-Петербурга - на три часа, рейсы авиакомпаний "Азимут", S7 и "Аэрофлот" из Минеральных Вод, Новосибирска и Москвы соответственно опоздали примерно на четыре часа. Задержка рейсов "Икара" и "Аэрофлота" из Сочи и Москвы составила около шести часов, "России" и "Уральских авиалиний" из Санкт-Петербурга и Москвы - около восьми часов. С наибольшим опозданием в 11 часов прибыл рейс "Ред Вингс" из Екатеринбурга. Причиной задержки стал сильный туман в Омске.

Были задержаны и обратные рейсы. На данный момент из Омска не вылетел рейс "России" в Санкт-Петербург. Его отправление ожидается 3 октября в 01:00 (22:00 мск) с задержкой почти на 18 часов. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.