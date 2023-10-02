В Северной Осетии создали более 3 тыс. социальных паспортов для мобилизованных

Глава региона Сергей Меняйло отметил, что за каждой семьей закреплен социальный работник

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. социальных паспортов для мобилизованных создано в Северной Осетии с начала спецоперации, сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С момента, когда была объявлена частичная мобилизация, было принято решение сформировать социальные паспорта на всех мобилизованных, добровольцев и действующих военнослужащих, которые получили тяжелые увечья. На сегодняшний момент у нас более 3 тыс. социальных паспортов. За каждой семьей закреплен социальный работник", - сказал Меняйло.

Также составлено и подписано 37 соглашений с органами филиала фонда "Защитники Отечества", с органами власти и общественными организациями, занимающихся социальной поддержкой мобилизованных, от которых поступило порядка 1,1 тыс. обращений. "Все обращения в принципе сегодня реализованы", - отметил Меняйло.

Кроме этого, в Запорожье продолжает работать развернутый республикой гуманитарный центр. Туда поставлено более 1 тыс. тонн всех видов гуманитарной помощи, более 1,4 тыс. тонн воды. "В принципе жалоб как таковых нет, а если и есть какая-то нужда, то [решается] в режиме онлайн, связь есть", - сказал глава республики.