В Москве уберут 78 паркоматов из-за невостребованности

Паркоматы будут установлены в местах, где они могут использоваться чаще

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спрос на 78 паркоматов в Москве уменьшился, на долю оплат через них приходится всего 0,14% от всех платежей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Оставшиеся в Москве 78 паркоматов будут убраны с парковочных мест, где на них наименьший спрос. На долю оплат через них приходится всего 0,14% от всех платежей - водители предпочитают оплачивать парковку более современными способами. Паркоматы будут установлены в местах, где они могут использоваться чаще", - говорится в публикации.

Отмечается, что более 95% водителей оплачивают парковку через приложение "Парковки России", остальные - через смс, портал parking.mos.ru, голосовую оплату и сервисы партнеров.