Путин поздравил "Союз директоров средних специальных учебных заведений России" с 25-летием

Глава государства отметил вклад организации в сохранение традиций профобразования

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников XII съезда "Союза директоров средних специальных учебных заведений России" с 25-летием создания организации, отметив их вклад в сохранение традиций отечественного профессионального образования. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"За прошедшие годы Союз объединил вокруг важных, востребованных временем задач руководителей более 2,5 тыс. ссузов различной отраслевой направленности, многое сделал для сохранения и продвижения замечательных традиций отечественного профессионального образования. <...> И конечно, значим ваш вклад в реализацию проектов по обмену лучшим педагогическим опытом и практиками между преподавателями и наставниками техникумов и колледжей", - говорится в послании.

Глава государства подчеркнул, что во многом от выпускников средних специальных учебных заведений, их стремления к новым знаниям и навыкам, к освоению современных компетенций зависят развитие национальной экономики и социальной сферы, а значит, благополучие людей, всей страны.

"Отрадно, что вы помогаете своим ученикам не только овладеть будущими специальностями, но и уделяете приоритетное внимание их патриотическому, духовно-нравственному воспитанию", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в творческом, деловом ключе, а его рекомендации будут содействовать формированию передовых стандартов подготовки квалифицированных специалистов, решению задач по созданию новых рабочих мест. Президент также пожелал участникам съезда успешной, конструктивной работы и поздравил с Днем среднего профессионального образования.